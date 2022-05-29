Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA раскрыл подробности новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде.

«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», — уточнил он.

Тало объяснил, что альянсу теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий.

«Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», — сказал Тало.

Присоединение Финляндии и Швеции и ситуация на Украине также станут темами для обсуждения на саммите, отметил он.