МИД: Такая пропаганда Армении в постконфликтный период досадна и опасна

«МИД Армении снова говорит о массовых убийствах, сфабрикованных в январе 1990 года. Легенды, принесенные в жертву армянами, были идеологической основой армянского национализма и привели к территориальным претензиям к Азербайджану. Такая пропаганда в постконфликтный период досадна и опасна».

Об этом в своем Twitter-аккаунте написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

❗️MFA of #Armenia speaks again on fabricated pogroms of January 1990. Narratives where Armenians are victimized have been ideological basis for Armenian nationalism & led to territorial claims against #Azerbaijan. Such propaganda in a postconflict period is regretful & dangerous.

— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) January 16, 2022