Еще один боевой корабль США вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел второй за неделю корабль США. Для проведения учений туда направился американский ракетный эсминец USS Mount Whitney, сообщает шестой флот ВМС США в Twitter.

Планируется, что эсминец будет проводить совместные операции с НАТО и партнерами США в регионе.

29 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter, который оснащен крылатыми ракетами. Он тоже примет участие в совместных маневрах с союзниками.

Информация о заходе кораблей в черноморскую акваторию появилась на фоне новых сообщений о том, что Россия стягивает войска к границам Украины.

Отметим, ВМС США начали операции в Черном и Средиземном море 29 октября. В них поучаствуют Шестой флот ВМС США, военно-морские ударные силы и силы поддержки НАТО.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021