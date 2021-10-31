Список мировых импортеров оружия возглавляет Ближний Восток

Неустойчивый в политическом и военном отношении Ближний Восток остается одним из крупнейших в мире импортеров оружия во главе с Саудовской Аравией. Но лидерству Саудовской Аравии постепенно бросает вызов другая нефтедобывающая страна региона — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на Eurasia Review.

Согласно последнему отчету Коммерческой службы США подразделения по содействию торговле Управления по международной торговле Министерства торговли, ОАЭ уступают только Саудовской Аравии, которая вышла в лидеры благодаря нескольким крупным сделкам на сумму $1,9 млрд за последний год. В то же время продажи оружия в ОАЭ в период с августа 2020 года по июль 2021 года составили $609 млн. «В связи с развитием стратегическими связей между США и ОАЭ, а также потенциальной нестабильностью в регионе, экспорт оборонной продукции в ОАЭ, как ожидается, останется на высоком уровне в течение нескольких лет», — говорится в отчете.

В апреле New York Times процитировала представителя Госдепартамента США, который сообщил о намерении реализовать сделку по продаже вооружений ОАЭ на ошеломляющие $23 млрд, включая истребители F-35 и ударные беспилотники Reaper. Но несколько членов Конгресса США выразили сомнение, поскольку продажа одного из самых современных истребителей в ОАЭ может ослабить «качественное военное преимущество» Израиля, единственной страны в регионе, имеющей на вооружении F-35.

Старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) Питер Веземан сказал InDepthNews (IDN), что ОАЭ были одним из крупнейших импортеров американского оружия с конца 1990-х годов. СИПРИ ставит ОАЭ на 6-е место в списке крупнейших импортеров американского оружия в 1996-2020 годах и на 5-е место среди крупнейших импортеров оружия США в 2016-2020 годах. Отмечается, что в первой половине последней четверти века туда были поставлены оснащенные ракетами истребители F-16E, которые составили значительную часть экспорта американских вооружений в ОАЭ.

За последние 5 лет в поставках американских вооружений в ОАЭ преобладали передовые комплексы противоракетной обороны THAAD и ЗРК Patriot PAC-3. Хотя высокая стоимость поставок американского оружия ОАЭ объясняется этими особенно дорогостоящими типами вооружения, США поставили ОАЭ довольно широкий спектр оружия, например, тысячи сравнительно недорогих бронированных грузовиков и тысячи управляемых бомб. Они использовались в Йемене вместе с дорогостоящими боевыми самолетами и средствами противоракетной обороны.

Между тем, в военный арсенал Саудовской Аравии входят истребители F-15, вертолеты Apache, ракеты класса «земля-воздух» Stinger и Hellfire, а также системы залпового огня (из США), истребители-бомбардировщики Tornado, современные реактивные учебно-тренировочные самолеты Bae Hawk, вертолеты Westland Combat (из Великобритании) и вертолеты Aerospatiale и системы ПВО (из Франции).

Из американских систем вооружения США у ОАЭ есть истребители F-16, вертолеты Blackhawk и ракеты Sidewinder и Maverick, из британских — истребители-бомбардировщики Typhoon и Tornado, а также кассетные боеприпасы. На вооружении у ОАЭ также есть французские реактивные истребители «Мираж-2000», возможно, модернизированные до версии «Мираж 2000-9».

В отчете США говорится, что за последнее десятилетие ОАЭ приложили большие усилия, чтобы зарекомендовать себя в качестве активного участника гражданского и коммерческого секторов космической деятельности. ОАЭ отправили космический зонд к Марсу и в научных целях построили «марсианский городок» недалеко от Дубая, который будет имитировать жизнь на красной планете. Космическое агентство ОАЭ и Космический центр Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) тесно сотрудничают с США и НАСА в целях укрепления сотрудничества между компаниями и академическими кругами США и Эмиратов.

В ОАЭ также стремятся включить в академические программы образование в области науки, техники, инженерии и математики (НТИМ) наряду с технологическим образованием, что позволит создать высокотехнологичную рабочую силу, способную поддерживать будущие программы космических исследований и разработок.

Согласно сообщению New York Times от 26 октября, «немногие компании кажутся финансово способными осуществить строительство космической станции — это высокий подвиг, совершаемый только правительствами, которые, как правило, руководствуются международными отношениями, а не прибылью». «ОАЭ очень заинтересованы, и за последние несколько месяцев было много обсуждений», — сказала бывший астронавт NASA и президент Sierra Space Джанет Каванди.

Что касается продаж коммерческих самолетов, в отчете указывается, что «экономические трудности, вызванные коронавирусным кризисом, продолжат замедлять закупку дополнительных крупных пассажирских самолетов двумя основными перевозчиков ОАЭ — Emirates Airlines и Etihad Airways — на протяжении следующих нескольких лет». Тем не менее, спрос на запчасти для самолетов и услуги по техническому обслуживанию, ремонту и техосмотру по-прежнему будет высоким.

Emirates Airlines является крупнейшим эксплуатантом моделей Boeing 777, у Etihad, Air Arabia и flydubai также есть значительный парк самолетов. Благодаря большому размеру флота и индустрии техобслуживания, ОАЭ являются ведущим рынком запасных частей для американских самолетов на Ближнем Востоке и 7-м по величине рынком в мире.

США также намерены продвигать продажи оружия на нескольких предстоящих выставках и авиашоу, в том числе на Международной выставке обороны и безопасности, которая пройдет 3-5 ноября в Испании; выставке оборонной промышленности SAHA EXPO 10-13 ноября в Турции; на международном авиасалоне Singapore Airshow, которая пройдет 15-20 февраля 2022 года в Сингапуре; на Международной выставке наземной и противовоздушной обороны Eurosatory во Франция 13-17 июня 2022 года, а также Международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), 18–22 июля 2022 года.

Питер Веземан отметил, что по данным СИПРИ, 64% импорта оружия ОАЭ в 2016-2020 годах приходится на США, за ними следует Франция с 10%. В некоторых случаях предложения США оказались менее привлекательными, чем предложения других стран, например, ОАЭ обратились к Франции за корветами и самолетами-заправщиками. В некоторых других случаях США не захотели продавать ОАЭ определенные типы оборудования, в том числе вооруженные дроны, которые затем были куплены у Китая.

На основе существующих контрактов и соглашений, в частности после того, как администрации США согласились в 2020 и 2021 годах на поставку ОАЭ 50 истребителей F-35 с полным комплектом вооружения, в ближайшие годы торговля оружием между двумя странами, вероятно, сохранится на высоком уровне. На вопрос, остаются ли ОАЭ частью коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая подверглась критике за нанесение авиаударов по Йемену, а также за поставку оружия повстанческим группировкам в Ливии, Веземан ответил, что за последние два года роль ОАЭ в этой коалиции значительно сократились. Тем не менее ОАЭ по-прежнему вовлечены в военную деятельность в Йемене, поддерживая определенные вооруженные группы, которые более или менее связаны с международно признанным правительством страны, хотя детали остаются неясными.