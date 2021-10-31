Литва требует выдачи украинца за участие в событиях 1991 года



Литва добивается выдачи украинца Александра Радкевича. Его обвиняют в том, что во время событий 1991 года, когда Советский Союз отправил войска в бывшую Литовскую республику, чтобы силой удержать её в составе СССР, он был водителем-механиком одного из танков.

Литва в тот год стала первой республикой, потребовавшей о независимости от СССР. Москва отказалась признавать это решение — и в январе 1991-го отправила войска в Вильнюс: 8-9 января в страну были переброшены бойцы спецподразделения «Альфа», Псковской дивизии ВДВ и других частей. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники вошла в центр Вильнюса: тогда в ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, от 600 до почти тысячи человек (по разным данным) были ранены, передает телеканал «Настоящее время».

Одним из тех, кто оказался в международном розыске, был и Александр Радкевич. В 1991 году молодой лейтенант-украинец служил в советской армии и управлял одним из этих советских танков, переброшенных в Литву.

«Он тогда пришёл домой, сказал: нас срочно вызывает командир, — вспоминает Ирина Радкевич, жена Александра. — В Литве, как он сказал своими словами, «заваруха какая-то начинается». Я ему говорю: «А что же там такое делается?» А он: «Смотри, говорит, телевизор — вот что там делается».

Больше о роковой служебной командировке мужа Ирина практически не вспоминала — до тех пор, пока Александра, который с семьей отправился в путешествие по Европе, в сентябре неожиданно задержали на границе в Греции. Оказалось, что это было сделано по требованию Литвы, которая выдала европейский ордер на арест Радкевича.

«Я сначала подумала — ну что это такое? Как это? Что это? Там была такая комната под стеклом, его туда завели, — рассказывает Ирина Радкевич. — Я уже границу прошла и издалека заглядывала — а он мне показывает руки, что его арестовывают! А я думаю: господи, за что?».

О том, что Литва ведёт расследование, Александр знал, давал и даже показания о своем участии в событиях 1991 года. Но мужчина не подозревал, что стал в деле не свидетелем, а обвиняемым, а в 2019-м году — и заочно осуждённым: суд в Литве приговорил его к четырем годам тюрьмы.

Родные Радкевича не понимают, почему ему вынесли настолько суровый приговор. Танк Александра стоял у Дома печати в Вильнюсе: там не было ни одной жертвы.

«Честно говоря, я не понимаю, за что его осудили. В то время он был просто лейтенантом, который подчинялся приказу, — объясняет Мария Годованюк, дочь Александра. — Он туда не добровольцем шёл».

В материалах суда сказано, что осудили бывшего водителя-механика за «устрашение населения».

«Как они сказали, роль Александра Радкевича была просто сидеть в танке и «устрашать население своим присутствием», — говорит правозащитник Александр Павличенко, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. — Но как такового состава военного преступления в этой ситуации не просматривалось».

Родные и сослуживцы Радкевича подчеркивают, что за прошедшие 30 лет военный в Украине стал героем: он в частности защищал свою родину на Донбассе, когда в 2014 году начался конфликт с пророссийскими сепаратистами. Но власти Литвы его все равно считают преступником. А судьбу Александра решает греческий суд — именно в этой стране его задержали, и должны принять решение, передавать Радкевича Вильнюсу или нет.

Шансы на то, что решение будет не в пользу Литвы, есть, — говорит греческий адвокат Радкевича Димитриос Димитриадис:

«Могут решить этот вопрос здесь и не выдать его. Я вам скажу: были такие примеры, — отмечает он. — В той же Австрии было такое дело, чтобы выдать в Литву гражданина России, и они его не выдали».