В Таджикистане появится военная база Китая



Таджикистан дал «зеленый свет» строительству на его территории нового китайского военного объекта и предложил предоставить Пекину полное право собственности на существующую базу, сообщает Таджикская редакция Азаттыка.

Новая китайская база появится на территории Таджикистана недалеко от границы с Афганистаном. Сделка происходит на фоне предупреждений таджикских властей о нарастающих угрозах, исходящих от его южного соседа.

Параллельно с этим таджикское правительство предложило передать Пекину полный контроль над уже существующей в стране китайской военной базой и отказаться от любой арендной платы в обмен на военную помощь со стороны Китая. Эти сведения следуют из коммюнике, которое направлено посольством Китая в Душанбе в министерство иностранных дел Таджикистана и которое видела редакция Азаттыка.

Эти два события отображают обстановку растущего военного присутствия Китая в центральноазиатской стране на фоне более неустойчивой ситуации с безопасностью в Афганистане.

«Решение построить объект и совместно укомплектовать его персоналом — один из немногих известных примеров Китая по всему миру. Тот факт, что мы продолжаем наблюдать эту деятельность в Таджикистане, говорит об уровне обеспокоенности Китая Афганистаном и регионом», — сказал старший научный сотрудник в лондонском Королевском институте объединенных служб Рафаэлло Пантуччи.

У Китая уже есть военная база в Таджикистане на территории Мургабского района недалеко от афганской границы на отдаленном участке близ Ваханского коридора. Предполагается, что эти объекты и аванпосты существуют не менее пяти лет и стали объектом недавнего расследования Радио Свобода, которое показало, что китайский персонал играет всё более активную роль в этом районе.

Как китайское, так и таджикское правительства официально отрицают существование базы, и очень мало известно подробностей, в чьей она собственности и как функционирует. В документах говорится, что на базе в Таджикистане задействован китайский персонал, но в настоящее время она принадлежит Таджикистану.

Согласно документам, предложение о передаче базы в собственность Китаю было представлено в июле президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном министру обороны Китая Вэй Фэнхэ во время его визита в Душанбе.

«Это ярко демонстрирует, что Центральной Азии будет уделено особое внимание Китая. В дальнейшем Пекину, возможно, будет сложно оказаться не втянутым в проблемы региональной безопасности», — сказал Пантуччи.