«Известия»: Иран хочет купить современное российское оружие, но у него не так много денег

Начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери подтвердил, что в ходе визита в Москву среди прочего обсуждалась и закупка новейшей российской авиатехники. В том числе — истребителей и вертолетов. Иранские военные уже не первый год проявляют интерес к российским системам вооружений. Какие именно машины нужны Тегерану и что могут означать для России поставки новой техники в эту страну? Об этом пишут «Известия».

Возможно, одним из первых будет соглашение даже не столько на закупку новых единиц, сколько на ремонт и модернизацию советских образцов, которые у Ирана уже есть. В первую очередь речь идет об истребителях МиГ-29, бомбардировщиках Су-24, возможно, ударных Су-22. Модернизация МиГ-29 и Су-24 сегодня для них особенно актуальна, тем более что у России есть предложения, которые позволяют значительно нарастить потенциал этих самолетов.

Кроме того, подошел срок модернизации трех дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ, которые давно требуют к себе внимания.

Что касается закупки новой техники, то уже появлялась информация, что Ирану предлагали истребители Су-30 одной из модификаций. Кроме того, не исключены договоренности по системам ПВО. Хотя Иран активно их развивает, современных систем большой дальности у него пока нет. С учетом того, что в распоряжении иранцев есть С-300ПМУ-2, логично будет закупить и С-400.

Возможно, Тегеран захочет приобрести военно-транспортные самолеты Ил-76. С одной стороны, машины этого типа им знакомы. А с другой, очевидно, что военно-транспортной авиации Ирана для всех потребностей вооруженных сил и в целом государства явно недостаточно.

Что касается вертолетов, Иран мог бы закупить транспортные Ми-17, которые он уже и так эксплуатирует. Возможно, Тегеран будет заинтересован и в боевых машинах. Правда, относительно недорогих. Если предположить, что им нужны такие вертолеты, скорее всего, они будут выбирать Ми-35М.

Но здесь надо понимать, что иранцы могут выставить большой список пожеланий, но у них не так много денег. Некоторые самые современные образцы они просто не могут себе позволить. У иранских военных есть ряд насущных потребностей. В первую очередь ремонт и модернизация существующего парка техники. Это тоже недешевое мероприятие, но по критерию «цена-качество» может существенно увеличить их потенциал.

Из новой техники наибольшую потребность иранцы испытывают в современных истребителях. Су-30СМЭ вариант неплохой, но по-хорошему им нужен Су-35. Может ли Тегеран себе позволить последний? Очень сомнительно. Да, Су-35 — самый современный самолет из тех, что серийно производятся Россией на экспорт. Но он же и самый дорогой. Может ли Иран платить по $100 млн за машину — большой вопрос.

Особо важной для Тегерана должна стать закупка современных средств радиоэлектронной борьбы. Большой интерес здесь представляют отдельные образцы техники сухопутных войск, в частности защищенные колесные автомобили и гусеничные бронемашины. Есть вероятность, что они захотят закупить БМП-3 или заказать комплект модернизации БМП-2.

У Ирана довольно много угроз. В первую очередь это дамоклов меч в виде авиаудара Израиля и США по его ядерным и ракетным объектам. Поэтому Тегерану необходимы современные истребители, системы ПВО, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы. Так что, несмотря ни на какие финансовые трудности, государство с большой вероятностью купит один или два полковых комплекта зенитно-ракетных систем С-400.

С другой стороны, вокруг Ирана продолжаются локальные конфликты различной интенсивности, в частности в Сирии. Соответственно, в этой ситуации требуются армейская авиация, военно-транспортные самолеты и современные образцы техники сухопутных войск и экипировки военнослужащих. Все это, скорее всего, тоже станет приоритетом для Тегерана.

Может ли кто-то гипотетически составить конкуренцию российским производителям на иранском рынке? В нынешних условиях — только Китай. Тем более что китайцы уже продвигали свои истребители J-10. Также Пекин теоретически может попытаться перебить российское предложение за счет более низкой цены, либо предложив сделку по бартеру — к примеру, взять в оплату нефть, которую Китай и так у Ирана покупает. У КНР есть возможности вступить в прямую конкуренцию, причем практически по всей номенклатуре вооружений. Наиболее вероятно, что Тегеран в основном предпочтет российские системы. Но и у Пекина что-то возьмет, чтобы поддерживать баланс. Опять же, очень многое зависит от финансовых возможностей иранцев.

Если Россия и Иран заключат контракт на поставку вооружений, маловероятно, что это побудит другие страны поставлять в эту страну военную технику. Но для Евросоюза это может быть поводом разморозить сотрудничество в области гражданской авиации: у ЕС был большой контракт по поставкам самолетов компании Airbus.

Для России заключение контрактов на поставку Ирану различных систем вооружений было бы выгодно. Но с другой стороны, это очевидный повод для американцев ввести новый пакет санкций. Вроде бы все потенциальные участники и так уже находятся под ними, но в случае заключения экспортных соглашений речь пойдет уже о России в целом, потому что американцы побуждают всех сохранять оружейное эмбарго. Де-юре у России никаких обязательств на этот счет сейчас нет. Но по факту пока никто не предпринял в открытую никаких шагов в плане поставок Ирану наступательных вооружений.