«Теперь они будут вести себя более осторожно»: Эрдоган передумал высылать послов десяти стран из Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свое решение о высылке послов десяти государств, которые призывали освободить находящегося в тюрьме Османа Кавалу. Об этом сообщает Al Jazeera.

Речь идет о послах США, Германии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Новой Зеландии. 18 октября они сделали совместное заявление с требованием освободить Кавалу, после чего Эрдоган поручил МИД Турции объявить их персонами нон-грата. Турецкий президент также призвал послов «либо понять Турцию, либо покинуть страну».

Эрдоган отменил решение о высылке послов после того, как они опубликовали новое заявление, в котором пообещали действовать в соответствии с 41-й статьей Венской конвенции, обязывающей не вмешиваться во внутренние дела государства.

Комментируя это заявление, Эрдоган заявил, что послы «сделали шаг назад от клеветы на нашу страну», добавив: «Теперь они будут вести себя более осторожно». Он также отметил, что «турецкая судебная система никому не подчиняется».