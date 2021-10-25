Турецкий университет покажет миру зверства армян

Институт исследований тюркского мира Эгейского университета Турции подготовит сборник о вандализме, осуществленном армянами в отношении наших историко-культурных памятников в городе Шуша.

С этой целью 25 октября исследовательская группа, в состав которой входят директор Института исследований тюркского мира Надим Маджит и сотрудники института Вафа Гурбан, Айгюль Учар, Ручан Бубур совершили поездку в Шушу. Гостям, проводящим съемки в различных местах города, была предоставлена информация об истории, архитектурных памятниках Шуши, оккупации города в 1992 году армянскими вооруженными формированиями, осуществленном в Шуше армянском вандализме в течение 30 лет, а также о начале в городе работ по восстановлению и созиданию после освобождения Азербайджанской армией города от оккупации в ноябре 2020 года, пишет АЗЕРТАДЖ.

Сначала исследователи на центральной площади Шуши посетили расстрелянные памятники выдающегося композитора, музыковеда, общественного деятеля Узеира Гаджибейли, поэтессы, художницы и общественного деятеля Хуршидбану Натаван и народного артиста Бюльбюля, им была предоставлена информация о жизни и творчестве этих гениальных личностей. Было отмечено, что изготовленные из бронзы памятники были вывезены армянами на продажу сначала в Иреван, а впоследствии в Грузию. Наши соотечественники случайно обнаружили в Грузии эти памятники и проинформировали об этом соответствующие структуры. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти памятники были приобретены правительством Азербайджана и доставлены в Баку, где хранились во дворе Музея искусств. После освобождения Шуши от оккупации по поручению Президента Aзербайджана Ильхама Алиева памятники были возвращены на прежние места.

Во время знакомства с крепостными стенами, было отмечено, что крепость долгое время охраняла город от внешних сил, была символом непобедимости. В период оккупации крепостные стены были подвергнуты армянскому вандализму. После освобождения Шуши от оккупации в крепости начались ремонтно-восстановительные работы.

Затем исследовательская группа побывала в древних кварталах, мечетях Саатлы, Ашагы и Юхары Гевхар ага. Было сообщено, что в период 30-летней оккупации религиозные памятники, в том числе, мечети были подвергнуты армянскому вандализму. После освобождения Шуши от оккупации в этих мечетях начались ремонтно-восстановительные работы. Исторические здания в городе Шуша, в том числе, дома известных личностей, занимающих видное место в азербайджанской культуре и истории, также были разрушены армянами. Гости ознакомились с домом известного музыканта Садыгджана, относящейся к XVIII веку баней Ширин су, каравансараем (XIX век) и другими историко-культурными памятниками.

Директор института исследований тюркского мира Надим Маджит сказал: «Мы были осведомлены о том, что исторические, культурные памятники в Шуше подверглись армянскому вандализму и захотели воочию увидеть это. Мы стали свидетелями агрессии против культуры целого народа. В международном праве существуют правила войны. Убийство женщин, детей в Ходжалы, разрушение мечетей, исторических памятников в Шуше – это преступление, вандализм. Мы будем исследовать факты вандализма, осуществленные армянами в Шуше, подготовим сборник на английском языке и распространим его по всему миру».