Эрдоган: Колониальное мышление, популярное на Западе, формирует волну давления на Анкару

Призывы Турции к реформированию системы ООН, устранению несправедливости на мировой арене, вызывают недовольство среди определенных кругов на Западе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу к функционерам правящей Партии справедливости и развития в провинции Эскишехир, передает «Анадолу».

По его словам, колониальное мышление, популярное на Западе, формирует волну давления на Анкару, в том числе посредством «пятой колонны» в самой Турции.

С этим же связана критика курса Турции на сближение со странами Африки, сказал Эрдоган.

Эрдоган привлек внимание к росту турецких инвестиций в африканский континент, объем которых за последние года превысил планку в 6,5 млрд долларов.

«На сегодняшний день турецкие строительные компании — подрядчики реализуют мега-проекты в самых различных странах Африки. Турецкие оппозиционные политики, критикующие сотрудничество со странами Африки, — недальновидны, повторяя тезисы колониалистов», — сказал президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что лучшим ответом для критиков сближения Турции с африканскими странами, является рост товарооборота и тесное сотрудничество самих стран Африки с Анкарой.

«Турция рано или поздно достигнет заявленной цели по вхождению в ТОП-10 самых развитых экономик мира. Усилия в данном направлении продолжаются с тем же упорством», — заверил турецкий лидер.