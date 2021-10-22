Меркель устроили овации

Главы государств и правительств ЕС на саммите в пятницу устроили бурные овации канцлеру Ангеле Меркель, для которой этот саммит стал 107-мым за 16 лет и, скорее всего, последним.

Об этом говорится в публикации бельгийского издания Le Soir, которое ссылается на собственные источники, сообщает «Европейская правда».

Президент Европейского Совета Шарль Мишель выделил несколько минут на саммите в пятницу в полдень, чтобы отдать должное канцлеру, которую, скорее всего, в декабре заменит социал-демократ Олаф Шольц.

«Вы монумент. На ум приходят сравнения. Европейский совет без Ангелы похож на Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни», — сказал Мишель руководительнице немецкого правительства.

«Нам будет не хватать вашей мудрости, особенно в трудные времена», — добавил он.

Мишель охарактеризовал «трезвость и простоту» канцлера как ее «очень мощное оружие» и назвал Меркель «компасом и маяком в нашем европейском проекте».

«Она из тех, кто за 16 лет действительно оставил свой след в Европе, помогая всем 27 странам принимать правильные решения, которые порой были тяжелыми, с большим количеством человечности», — сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Премьер-министр Люксембурга Беттель назвал Меркель «машиной компромиссов», которая «обычно находила что-то, что нас объединяло» в ходе многочисленных внутриевропейских переговоров. «Европе будет ее не хватать», — сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что Меркель, «большой политик», останется на политической арене «в той или иной форме».

Саммит лидеров ЕС состоялся 21-22 октября в Брюсселе. На нем лидеры выразили намерение сохранять возможность путешествий на фоне очередной волны эпидемии.

Евросовет также озвучил шаги в связи со стремительным удорожанием энергоресурсов.