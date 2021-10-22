Гафарова заявила, что Армении следует смириться с новой реальностью и принять её

22-го октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на Европейской конференции председателей парламентов на тему «Общее будущее всех граждан Европы».

Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в своей речи председатель азербайджанского парламента заметила, что выбранная для конференции тема предоставляет возможность обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с общим будущим Европы.

«Хорошо известно, что 72 года назад народы Европы пришли к решению о построении их общего европейского дома под эгидой Совета Европы и объявили, что самый эффективный путь к достижению ещё большего европейского единства лежит через плюралистическую демократию, верховенство закона и права человека. Многое произошло в Европе за прошедшее с тех пор время, но не изменились принципы, объединяющие европейские народы вокруг общих ценностей в общем доме», — отметила С.Гафарова.

В то время, как в прошлом затруднения, испытанные большинством европейских государств на их пути демократического развития были, в основном, внутренними по характеру, современный мир сделал список проблем длиннее, добавив к нему терроризм, транснациональную преступность и нелегальную миграцию, сказала председатель Милли Меджлиса.

«Вызовы современности показывают невозможность решения проблем демократического управления в парадигме, сформированной в прошлом. Говоря это, я имею в виду необходимость формулирования единообразного, исключающего дискриминацию подхода к предотвращению и устранению явлений, создающих угрозу системе демократических ценностей, в особенности, покушений на суверенитет и территориальную целостность государств, этнического сепаратизма и воинствующего национализма», — продолжила председатель Милли Меджлиса.

«Я очень верю в огромную важность объединения парламентов мира с целью разработки совместных решений международных проблем и вызовов. Неспособность найти совместное решение, как то было в случае с неудачными переговорами об урегулировании бывшего конфликта между Арменией и Азербайджаном, двумя членами Совета Европы, может порождать долгосрочные межгосударственные конфликты. Международные усилия по достижению мирного разрешения конфликта не принесли плодов, и одной из причин их неудачи было игнорирование Арменией международных правовых норм и принципов, а также занятая ею на переговорах неконструктивная позиция. Другой же причиной было то, что государство-агрессор не было названо «государством-агрессором»; кроме того, в ряде случаев, государство-оккупант и подвергшееся оккупации государство ставили на одну доску, а в отношении к отвернувшейся от требований международного сообщества и попирающей международные же правила Армении не было необходимой категоричности».

Не будь применения двойных стандартов в урегулировании этого конфликта, Азербайджану не пришлось бы самостоятельно претворять в жизнь хорошо известные резолюции Совета безопасности ООН и документы других международных структур об освобождении своих захваченных земель, подчеркнула председатель азербайджанского парламента.

«Таким образом, 27-го сентября 2020, после очередной провокации, Азербайджанская Республика реализовала своё право на самооборону, предоставленное Уставом ООН, и начала контрнаступление, дабы остановить агрессора и положить конец оккупации азербайджанских земель. И в результате 44-дневной Отечественной войны нашего народа мы восстановили международную справедливость и собственную территориальную целостность, вследствие чего в регионе Южного Кавказа возникла новая геополитическая реальность».

«Нагорно-Карабахский конфликт больше не существует. Армении следует смириться с новой реальностью и принять её, и полностью выполнить трёхсторонние заявления от ноября 2020 и января 2021, в которых установлены параметры укрепления мира и безопасности в регионе».

Азербайджанская сторона полагает, что превращение региона в пространство мира, стабильности и развития в высшей степени важно и с точки зрения будущности Европы.

«Нам, парламентам, нужно действовать для решения вызовов, стоящих перед демократическими институтами и нашими политическими системами. Нам нужно заострить внимание на культурном многообразии энергичного гражданского общества, а также на общих ценностях в обществе, в котором превалируют инклюзивность, толерантность, справедливость, солидарность и отсутствие дискриминации. В обществе, то есть, где люди верят, что демократия, права человека, гендерное равенство и верховенство закона составляют лучший способ достижения устойчивого мира и процветания», — завершила своё выступление председатель Милли Меджлиса.