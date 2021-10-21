В Индии задумались о создании военных баз в Таджикистане



На фоне потери собственных позиций в Афганистане после прихода там к власти талибов для Нью-Дели становится необходимым восстановить стратегическую глубину своих позиций в регионе с целью обеспечения охвата Пакистана и находящихся во взаимодействии с Исламабадом талибов для разведывательных миссий и мониторинга обстановки.

В связи с этим особую значимость для Индии приобретает Таджикистан, где она уже имела собственные военные объекты, созданные еще 20 лет назад, которые и теперь могут оказаться крайне востребованными, передает trtrussian.com.

Индия использовала в собственных целях военный аэродром Гиссар, также известный как авиабаза Айни – в честь одноименного таджикского села. Он стал первой зарубежной военной базой Индии.

База в Гиссаре, расположенная к западу от Душанбе, появилась примерно в 2001–2002 годах, но ее существование не афишировалось. Также не было ясности с тем, какое индийское ведомство отвечало за логистическое обеспечение и обслуживание аэродрома. Но считается, что этот проект активно лоббировался бывшим министром обороны Индии Джорджем Фернандесом.

В работе над реконструкцией аэродрома под нужды Индии приняло участие более 200 индийских специалистов и рабочих, которые увеличили взлетно-посадочную полосу до 3200 метров. В целом Нью-Дели потратил на развитие этого объекта 70 миллионов долларов. База также была оснащена системой управления воздушным движением, навигационным оборудованием и противовоздушной обороной.

Периодически появлялась информация о том, что на этой базе размещаются боевые самолеты ВВС Индии Су-30 и МиГ-29. Однако, скорее всего, если они там и были, то только эпизодически. Так как сама база изолирована от Индии и, чтобы попасть туда, не нарушая воздушное пространство Китая и Пакистана, индийские летательные аппараты должны получить воздушный коридор у Ирана.

Готовность Тегерана, имеющего тесные связи с КНР и не желающего портить отношения с Пакистаном, предоставлять недружественной им Индии возможность для переброски своей боевой авиации на базу в Таджикистане находится под большим сомнением.

В 2005 году тогдашний министр обороны РФ Сергей Иванов заявлял о возможности создания на Айни совместной российско-индийской военной базы и размещения там истребителей ВВС Индии. Однако затем от этой идеи отказались. Интерес к аэродрому проявляли также США и НАТО.

В августе 2008 года Россия и Таджикистан подписали соглашение о расширении военного и военно-технического сотрудничества, предполагающее использование Гиссар в интересах ВВС РФ. Москва взяла на себя обязательства по завершению модернизации аэродрома, а также передаче Таджикистану части вооружения 201-й военной базы.

Официально аэродром Айни (Гиссар) был сдан в эксплуатацию после модернизации в сентябре 2010 года.

Тем не менее у Индии оставались планы использовать этот аэродром в собственных целях совместно с Россией, которая разместила на этой базе исключительно боевые вертолеты и не задействует ее потенциал в полной мере. В частности, во время своего визита в Таджикистан в октябре 2018 года базу посетил президент Индии Рам Натх Ковинд.

Также, по некоторым данным, следует иметь в виду, что на фоне российских предложений Соединенным Штатам о том, что американские военные могут использовать российские военные объекты в Таджикистане для мониторинга ситуации в Афганистане после вывода из этой страны международного контингента, Индия также может заинтересоваться подобными предложениями РФ и начнет переговоры о возвращении на базу Гиссар для ее совместного использования.