Фатальная ошибка Тегерана

Теперь Азербайджан ужесточает тон

В Азербайджане продолжаются командно-штабные учения ВМС. Их главной целью, как отмечают в пресс-службе минобороны, является совершенствование практических навыков командиров и штабных офицеров по гибкому принятию решений и эффективному применению имеющихся сил в различных условиях, возникающих при организации и ведении боя, в том числе повышение знаний и навыков личного состава. С ходом учений ознакомились министр обороны Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники военного ведомства.

Безусловно, план учений составляется загодя. Но командно-штабные тренировки ВМС Азербайджана пришлись на очередной взлёт «войны слов», которую ведёт против Азербайджана соседний Иран. Глава МИД Ирана Абдоллахиян дал интервью ливанской «Аль-Манар», где вновь пытался отыскать в Азербайджане присутствие «терррористов». Отличился и Ахмад Али Гударзи, командующий погранвойск Ирана, который озвучил очередной фейк: дескать, территория Азербайджана используется для разведывательных действий против Ирана.

Генералу Гударзи уже ответила Госпогранслужба Азербайджана: утверждения о «разведдеятельности» против Ирана назвали ложью, напомнили, что никаких доказательств подобных утверждений азербайджанской стороне предоставлено не было, и призвали иранских официальных лиц быть более ответственными и не распространять фейки.

Ответили и главе иранской дипломатии. И вот тон заявления азербайджанского МИДа оказался куда жёстче, чем все, что звучало в Баку прежде в ответ на иранские «дипломатические галлюцинации». В МИД Азербайджана не просто решительно отвергли заявления Ирана, но и обвинили МИД Ирана в клеветнической кампании. Напомнив, что в Азербайджане не было и нет места террористам, в дипломатическом ведомстве не только выразили удивление, что подобных обвинений не выдвигалось во время войны, но и открыто озвучили, что именно так взволновало Тегеран: «Антиазербайджанская кампания не принесет пользы Ирану. Известно, что причинами этих необоснованных обвинений являются пресечение незаконного въезда иранских грузовиков на территорию Азербайджана и освобождение азербайджанских земель от оккупации». И самое главное, заявили: «Мы советуем тем, кто хочет поискать террористов, чтобы они хорошо посмотрели в свое окружение». По сути дела, Азербайджан на уровне МИДа обвинил власти ИРИ в сотрудничестве с террористами.

Одно только это — уже дипломатическая сенсация. Подобные обвинения против Ирана вполне обоснованно выдвигались и выдвигаются во многих странах мира. С террором made in Iran неоднократно сталкивались и в Азербайджане. Убийство ученого-тюрколога Зии Буниятова и предотвращенная террористическая атака на «Евровидение», которая по своим масштабам должна была бы превзойти парижский кошмар 2015 года, и попытка мятежа в Гяндже. Но до прямых советов МИДу Ирана поискать террористов в своём окружении дело дошло впервые.

Но в чем уже нет сомнений, так это в том, что Тегерану давно пора понять: в Баку не испугались и не отступят. И для Ирана это не просто дипломатические проблемы. В ИРИ рухнула целая стратегия. Да, Азербайджан до последнего стремился избежать эскалации в отношениях с ИРИ, и вот это миролюбие Тегеран ошибочно принимал за страх. На что и сделал ставку. А теперь уже понятно, что это была фатальная ошибка. Иранская ставка на страх себя не оправдала. И в Баку решили ответить. Гадание в политике — дело неблагодарное. Но как минимум не исключено, что это не просто «ответное повышение тона» в дипломатии, а анонс будущего ужесточения политики Азербайджана против ИРИ. Причем дело может не ограничиться раскрытием неблаговидных деталей поведения официального Ирана во время 44-дневной войны.

Нурани