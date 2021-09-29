Гарибашвили заявил, что провел «отличную встречу» с Алиевым

«У меня состоялась отличная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым».
Об этом написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter.
Had a wonderful meeting w/ @presidentaz discussing 🇬🇪-🇦🇿 relations & importance of regional transformation. Touched upon topics of bilateral importance, strategic partnership & explored new avenues for furthering our cooperation. pic.twitter.com/BKVmyp83n0
— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) September 29, 2021
По его словам, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием грузино-азербайджанских связей и региональной трансформацией.
«Затронуты вопросы стратегического партнерства, имеющие двустороннее значение, рассмотрены новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества», – отметил Гарибашвили.