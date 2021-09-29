Гарибашвили заявил, что провел «отличную встречу» с Алиевым

29 сентября, 16:14

«У меня состоялась отличная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым».

Об этом написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter.

По его словам, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием грузино-азербайджанских связей и региональной трансформацией.

«Затронуты вопросы стратегического партнерства, имеющие двустороннее значение, рассмотрены новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества», – отметил Гарибашвили.

﻿

Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».