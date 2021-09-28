Президент Алиев заявил о готовности к нормализации отношений с Парижем

28 сентября, 19:11

Баку готов к нормализации отношений с Парижем, тем более от Франции поступают позитивные сигналы в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отношения между Азербайджаном и Францией охладели осенью прошлого года, когда Париж в ходе Второй Карабахской войны занял одностороннюю позицию и поддержал Армению.

«Во время войны, будем откровенны, Франция действовала не как честный посредник. Франция приняла сторону Армении, Франция обвиняла Азербайджан, демонстрировала однобокий подход. Любая страна может дружить с кем угодно. Но, если Франция получила от ОБСЕ мандат посредника, то она обязана быть нейтральной», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

По его словам, Баку «не хочет ворошить прошлое».

«Мы получили от Парижа позитивные сигналы о наших будущих отношениях, и мы позитивно отреагировали на эти сигналы. Осуществляются двусторонние контакты, включая недавнюю встречу глав МИД (на «полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке). Мы открыты к сотрудничеству. Франция одна из ведущих стран мира, и мы хотим нормальных отношений. Так как уже минул почти год с момента войны, мы хотим от Парижа более реалистичного подхода к региону. Я уверен, что Франция хочет мира, стабильности и безопасности в регионе. Мы хотим этого же, и надеемся, что этого хочет и Армения. Мы не хотим возвращаться к тому, что было год назад и хотим все начать с чистого листа», — отметил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан все годы независимости активно работал с Францией. «Франция всегда считалась для нас дружественной страной. В Азербайджане мы совместно реализовывали много экономических, транспортных, инфраструктурных проектов. И мы надеялись, что Франция, как сопредседатель МГ ОБСЕ, будет привержена своим обязательствам. Мы знаем об исторических связях Армении и Франции, мы знаем о сильной армянской диаспоре во Франции, которая в определенной степени может влиять на принятие отдельных решений. Но я, как уже сказал, не хочу ворошить прошлое», — добавил глава государства.

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.