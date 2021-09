Израильские дипломаты почтили память героев Отечественной войны

Посольство Израиля в Азербайджане почтило минутой молчания память погибших в Отечественной войне.

«Сегодня в День памяти посол Джордж Дик и сотрудники посольства, проявив солидарность с азербайджанским народом, почтили память жертв войны. Мы желаем мира региону и выражаем соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Today on Memorial Day, Amb @georgedeek and the Embassy staff stood for a minute of silence in solidarity with the people of Azerbaijan, respecting the memory of the victims of the war. We pray for peace for the region, and convey our sympathies to the families of the victims 🇦🇿🇮🇱 pic.twitter.com/xDivMBFJjt

— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) September 27, 2021