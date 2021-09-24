Секретарь Совбеза Армении: Ереван должен урегулировать отношения с Анкарой, мы готовы к встрече на высшем уровне

24 сентября, 12:52

Армения готова постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне. Об этом в пятницу во время брифинга в правительстве заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

«Мы уже говорили о необходимости установить мир во всем регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным. Мы уверены, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне», — цитирует его ТАСС.

Как сообщал Minval.az, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что его команда готова нормализовать отношения с Турцией, открыть границы и разблокировать коммуникации. По словам Пашиняна, этот шаг принесет мир и стабильность в регион.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вечером 23 сентября о планах проложить путь, в том числе железную дорогу, из турецкого Игдыра в Азербайджан. Глава государства также указал на поступающие от армянского руководства «позитивные сигналы».

«Наряду с теми шагами, которые сейчас предпринимаются, мы надеемся проложить путь из Игдыра в Азербайджан, включая железную дорогу. Строительство этой дороги будет очень важным шагом… У нас был вариант сотрудничества, который назвали платформой пяти или шести. В настоящий момент от Пашиняна поступают положительные сигналы по этому вопросу. Теперь, после этих положительных сигналов, мы предпримем некоторые шаги в данном направлении. Надеюсь, что у нас будет возможность изменить ситуацию в регионе в лучшую сторону», — отметил Эрдоган, отмечая на вопросы журналистов.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.