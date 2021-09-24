Секретарь Совбеза Армении: Ереван должен урегулировать отношения с Анкарой, мы готовы к встрече на высшем уровне

Армения готова постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне. Об этом в пятницу во время брифинга в правительстве заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

«Мы уже говорили о необходимости установить мир во всем регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным. Мы уверены, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне», — цитирует его ТАСС.

Как сообщал Minval.az, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что его команда готова нормализовать отношения с Турцией, открыть границы и разблокировать коммуникации. По словам Пашиняна, этот шаг принесет мир и стабильность в регион.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вечером 23 сентября о планах проложить путь, в том числе железную дорогу, из турецкого Игдыра в Азербайджан. Глава государства также указал на поступающие от армянского руководства «позитивные сигналы».

«Наряду с теми шагами, которые сейчас предпринимаются, мы надеемся проложить путь из Игдыра в Азербайджан, включая железную дорогу. Строительство этой дороги будет очень важным шагом… У нас был вариант сотрудничества, который назвали платформой пяти или шести. В настоящий момент от Пашиняна поступают положительные сигналы по этому вопросу. Теперь, после этих положительных сигналов, мы предпримем некоторые шаги в данном направлении. Надеюсь, что у нас будет возможность изменить ситуацию в регионе в лучшую сторону», — отметил Эрдоган, отмечая на вопросы журналистов.