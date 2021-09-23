Эрдоган: Мы этих постоянных членов загоним в угол

Перестать служить «декорацией» и выступить активно за реформу ООН — с таким призывом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к государствам, не имеющим возможности прямо влиять на решения Совета Безопасности ООН. Он заявил о наличии дорожной карты, цель которой — «загнать в угол» постоянных членов СБ ООН для расширения прав других членов этой международной организации. Глава турецкой республики напомнил вновь о принципе «мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН)», чтобы организация могла отвечать современным вызовам.

«Я постоянно в ООН говорю об этом радикальном шаге. Если 189 стран, кроме пяти, решительно сделают шаг, то мы тогда этих постоянных членов загоним в угол. Есть дорожная карта для этого. Её смысл в том, чтобы в письменном виде настаивать на созыве чрезвычайного заседания Генассамблеи ООН, и, таким образом, мы можем получить шанс сделать некоторые шаги», — цитирует «Лайф» со ссылкой на Hurriyet заявление Эрдогана турецким журналистам в ходе визита в США.

В своём интервью Эрдоган отмечает, что пять постоянных членов ООН , это Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, и 10 непостоянных «собираются и управляют миром, как хотят». Он указал на то, что при этом 10 временных членов жалуются, что им, якобы постоянно указывают что делать и как себя вести, буквально — «Подними руку, опусти руку».

«Им говорят: «Подними руку, опусти руку» — так, как они (постоянные члены СБ ООН) хотят. Временные члены знают, что они выступают в качестве декорации. Поэтому нам нужно сделать такой шаг, чтобы надавить на постоянных членов», — сказал президент Турции.

Он подчеркнул, что «Турция давила и давит, и призывает к этому все мировое сообщество».