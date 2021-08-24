В UNICEF заявили о том, что миллионы афганских детей нуждаются в помощи



На сегодняшний день в Афганистане в гуманитарной помощи нуждаются примерно 10 млн детей, сообщает Детский фонд ООН (UNICEF)

«Такова суровая реальность для афганских детей, и в условиях нынешних политических событий и смены власти она не изменится», — заявила Исполнительный директор UNICEF Генриетта Фор, добавив, что из 10 млн детей уже в этом году около миллиона могут оказаться на грани голода и, не получив необходимого лечения, умереть. Слова Фор приводятся на сайте организации.

По оценкам Детского фонда, на сегодняшний день школу не посещают 4,2 млн юных афганцев, в том числе 2,2 млн девочек. Около 435 тыс. детей и женщин являются беженцами в собственной стране.

Эксперты UNICEF полагают, что в ближайшие месяцы из-за сильной засухи и, как следствие, нехватки воды, а также разрушительных социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и наступления зимы, потребности детей и женщин в гуманитарной помощи значительно возрастут.

Фор подчеркнула, что в такой ситуации сотрудники UNICEF просто не могут уехать из Афганистана.

«Мы настоятельно призываем «Талибан»и другие стороны обеспечить UNICEF и нашим гуманитарным партнерам безопасный, своевременный и беспрепятственный доступ к детям, где бы они ни находились. Кроме того, все гуманитарные организации должны иметь возможность действовать в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости», — подчеркнула глава фонда.

Она добавила, что ООН и ее партнеры будут прилагать все необходимые усилия для обеспечения защиты жизни и прав каждого афганского ребенка.