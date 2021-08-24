В UNICEF заявили о том, что миллионы афганских детей нуждаются в помощи

24 августа, 11:59


На сегодняшний день в Афганистане в гуманитарной помощи нуждаются примерно 10 млн детей, сообщает Детский фонд ООН (UNICEF)

«Такова суровая реальность для афганских детей, и в условиях нынешних политических событий и смены власти она не изменится», — заявила Исполнительный директор UNICEF Генриетта Фор, добавив, что из 10 млн детей уже в этом году около миллиона могут оказаться на грани голода и, не получив необходимого лечения, умереть. Слова Фор приводятся на сайте организации.

По оценкам Детского фонда, на сегодняшний день школу не посещают 4,2 млн юных афганцев, в том числе 2,2 млн девочек. Около 435 тыс. детей и женщин являются беженцами в собственной стране.

Эксперты UNICEF полагают, что в ближайшие месяцы из-за сильной засухи и, как следствие, нехватки воды, а также разрушительных социально-экономических последствий пандемии COVID-19 и наступления зимы, потребности детей и женщин в гуманитарной помощи значительно возрастут.

Фор подчеркнула, что в такой ситуации сотрудники UNICEF просто не могут уехать из Афганистана.

«Мы настоятельно призываем «Талибан»и другие стороны обеспечить UNICEF и нашим гуманитарным партнерам безопасный, своевременный и беспрепятственный доступ к детям, где бы они ни находились. Кроме того, все гуманитарные организации должны иметь возможность действовать в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости», — подчеркнула глава фонда.

Она добавила, что ООН и ее партнеры будут прилагать все необходимые усилия для обеспечения защиты жизни и прав каждого афганского ребенка.

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Пашинян намекнул, что Баку и Ереван были близки к разрешению ситуации на границе, но сделку сорвал зять Саргсяна

24 августа, 11:27

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что демаркация и делимитация границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро. Об этом он заявил на заседании парламента, представляя программу правительства.

«Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов», – цитирует его ереванский «Спутник».

Пашинян подчеркнул, что придерживается мнения о необходимом зеркальном отводе армянских и азербайджанских войск на основе советских карт. По его словам, «именно по этому принципу велись работы на участке Тех-Мегри». Премьер-министр Армении добавил, что армянская сторона «готова продвигаться» по этой повестке.

Напомним: весной зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорилось о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечалось, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

Экс-глава армянской дипмиссии в Ватикане отмечал также, что Пашинян сделал предметом обсуждения пяти сел в Тавуше и Араратской области, которые ранее были азербайджанскими анклавами.

 