Афганское эхо над Арктикой

В России объявлено о создании новой модели бронетехники — «гусеничного миномета» на снегоболотном шасси, приспособленном для условий Арктики. Правда, пока что ведутся только опытно-конструкторские работы, и когда гусеничный миномет появится в войсках, можно только предполагать. Но член Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко, сообщивший о разработке гусеничного миномета, добавил, что Минобороны России ведет опытно-конструкторские работы по созданию и других специальных военных машин для Арктики. По словам Осыко, речь идет о пунктах управления и машинах связи, приспособленных для арктических условий.

Строго говоря, «арктическую технику» на военных парадах на Красной площади демонстрировали еще несколько лет назад. Но это были стандартные модели ЗРК «Тор», танков и ракетных комплексов, выкрашенные в «арктический» бело-серо-черный камуфляж. А теперь речь идет о разработке в России новых моделей бронетехники, предназначенной специально для Арктики. Что уже само по себе «ясный сигнал». Особенно на фоне политических подвижек: арктическое соперничество накаляется.

Теоретически все эти страсти разгораются во всех смыслах далеко от Азербайджана. Но лишь теоретически. На самом деле арктическое соперничество во многом «завязано» на те же процессы и сценарии, в которые самым непосредственным образом вовлечён и Азербайджан. Северный морской путь Москва открыто называла и называет альтернативой проекту проходящего через Азербайджан «Шелкового пути», где наша страна — ключевое звено. Более того, непосредственное отношение к арктическому противостоянию имеет и проект газопровода из Норвегии в Польшу, который многие политик рассматривают как альтернативу российскому «Северному потоку —2». Ставки растут. Можно отмахнуться, обвинять кого-то в алармизме, но на полигоне Алакуртти под Мурманском подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота уже отрабатывали «сухопутный бой» с прорывом обороны противника. То есть, судя по многим косвенным признакам, в России идет подготовка именно к сухопутному наступательному сценарию в Арктике.

Но…против кого? Еще недавно многие эксперты полагали, что в случае военного конфликта через арктические пространства будут лететь бомбардировщики и ракеты, но вот действия сухопутных сил и войну непосредственно за ледяные просторы высоких широт — сценарий маловероятный, причем в немалой степени потому, что Арктика — это не Ближний Восток. США, Канада, Дания, частью территории которой является Гренландия, Исландия — все эти страны входят в НАТО, что предполагает уже другой уровень гарантий безопасности, в том числе и коллективных.

Но…новый виток арктической гонки вооружений разворачивается как раз в то время, когда по всем экранам мира гуляют драматичные кадры, снятые в Кабульском аэропорту. Куда теперь — и это уже официальные новости — допустят только граждан США и стран НАТО. В переводе: успеть бы вывезти своих, пока талибы не передумали.

Строго говоря, никто не несёт большей ответственности за Афганистан, чем сами афганцы, и то, с какой скоростью «рассыпались» афганские силовые структуры, как минимум заставляет задуматься, на самом ли деле США должны были воевать за тех, кто не был готов воевать сам за себя. Но для многих экспертов, прежде всего в России, афганский кошмар стал еще и доказательством, что «США потерпели поражение», «Запад «сдаёт» своих союзников» и т.д. Пока что «делать из этого выводы» советуют Украине. Но не рисуют ли уже на картах стрелы в направлении той же Норвегии — вопрос, который стоило бы озвучить. Тем более что Мурманск и полигон Алакуртти — это вплотную к норвежской границе. Неудивительно, что в Осло уже выражают обеспокоенность военной активностью России. Которую, судя по всему, новости из Афганистана, точнее, их трактовка, не на шутку воодушевили.

Только вот проверять «методом тыка» прочность гарантий коллективной обороны НАТО может оказаться слишком опасным занятием. Особенно если прогнозы и расчеты строятся на весьма зыбких и условных параллелях.

Нурани