Эксперты ICAO прибыли в Минск для расследования инцидента с самолетом Ryanair



Группа представителей ICAO прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом самолета ирландской авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве республики 23 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

«Состоялось рабочее совещание с представителями группы ICAO по расследованию факта посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в национальном аэропорту Минск. Руководитель прибывшей группы ICAO Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности», — отметили в ведомстве.

Итоговый отчет по расследованию инцидента с самолетом планируют представить к ноябрю. «По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года», — отметили в Минтрансе.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко отметил, что Минск обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. «Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в Евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний. Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план», — подчеркнул министр.

Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский отметил значимость международного транспарентного расследования с целью установить объективные факты, связанные с событием 23 мая 2021 года.

«Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами», — сказал он.

Со своей стороны Лефойер сказал, что благодаря предварительной работе удалось «получить общую картину событий, теперь нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию».