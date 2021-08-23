Эксперты ICAO прибыли в Минск для расследования инцидента с самолетом Ryanair

23 августа, 17:40


Группа представителей ICAO прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом самолета ирландской авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве республики 23 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

«Состоялось рабочее совещание с представителями группы ICAO по расследованию факта посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в национальном аэропорту Минск. Руководитель прибывшей группы ICAO Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности», — отметили в ведомстве.

Итоговый отчет по расследованию инцидента с самолетом планируют представить к ноябрю. «По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года», — отметили в Минтрансе.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко отметил, что Минск обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. «Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в Евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний. Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план», — подчеркнул министр.

Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский отметил значимость международного транспарентного расследования с целью установить объективные факты, связанные с событием 23 мая 2021 года.

«Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами», — сказал он.

Со своей стороны Лефойер сказал, что благодаря предварительной работе удалось «получить общую картину событий, теперь нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию».

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Чавушоглу: Крым – это Украина

23 августа, 17:10

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, что это мероприятие «открывает страницу мирного возвращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крымская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много представителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем подняться снова». На протяжении истории крымские татары знали, и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения мирового осознание значения этой проблемы – аннексии Крыма. Мы должны вернуть правомочность международного права. Мы понимаем, что легкого решения этой проблемы не существует», – сказал Чавушоглу. Его цитирует Крым.Реалии.

Он выразил сожаление, что международная система, включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» деоккупации Крыма.

«Поэтому остается идти мирным и дипломатическим путем, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, длительного пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина», – сказал министр иностранных дел Турции.

Присутствующие на саммите проводили выступление Чавушоглу аплодисментами.