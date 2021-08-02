Наши пожарные бьются с турецкой стихией

2 августа, 21:06

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана в настоящее время самоотверженно борятся с пожарами в братской стране.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, в течение дня силами подразделений министерства с применением вертолета был потушен пожар на 5-7 гектарах в направлении Фетхие. Принимаются необходимые меры по тушению пожаров и в других направлениях.

Делегация уполномоченных лиц министерства во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым в настоящее время находится в районе Мармариса. Замминистра на месте ознакомился с деятельностью пожарных, дал свои поручения. Затем в Центре управления кризисными ситуациями состоялось совещание с участием представителей МЧС Азербайджана и местных сил, на котором были обсуждены дальнейшие шаги.

Отметим, что азербайджанские пожарные тушат пожары в горной местности со сложным рельефом, где преобладают высокие температуры.


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Юсуф Ахлатчы: Азербайджанские братья вместе с нами

3 августа, 00:02

«Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».

Эти слова сказал глава правящей партии в Чоруме Юсуф Ахлатчы в заявлении журналистам.

Как сказал наш глава государства «Мы братья». Когда говорят, что Азербайджан находится в сложной ситуации, когда наши братья попадают в беду, мы готовы. Сегодня мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами, когда мы здесь в сложной ситуации. Да не разрушит Бог нашего единства. Мы благодарим Азербайджан! »- сказал Ю.Ахлатчы (цитата по Report).