Байрамов рассказал новому резиденту-координатору ООН о провокациях армян

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял копию письма о назначении нового резидента-координатора ООН в Азербайджане госпожи Владанки Андреевой, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи Байрамов проинформировал о роли Азербайджана в борьбе с пандемией, глобальных инициативах, выдвинутых президентом Азербайджана в этой области, сотрудничестве нашей страны со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Глава МИД также отметил, что Азербайджан с первых дней независимости столкнулся с политикой агрессии Армении и ее последствиями, отмечается в сообщении.

Байрамов проинформировал о продолжающихся военных провокациях Армении, отметив, что в прошлом году в результате ответных операций Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, тем самым обеспечив выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Министр также подробно рассказал о сотрудничестве Азербайджана со специализированными структурами ООН, в том числе о согласии Азербайджана на осуществление миссий ЮНЕСКО и УВКБ ООН, а также о гуманитарных шагах, предпринятых Азербайджаном сразу после прекращения боевых действий.

Байрамов отметил, что с устранением фактора оккупации появилась возможность для нормализации отношений и налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией. «Однако, к сожалению, Армения до сих пор не сделала шаг навстречу и продемонстрировала подход, противоречащий международному праву», — подчеркнул глава МИД.

Также состоялся обмен мнениями относительно реконструкционных и восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана, процессе разминирования, а также о вопросах выполнения повестки Целей в области устойчивого развития-2030.