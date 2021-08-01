Худиев отчитался о тушении пожаров в Турции

“Поставленная перед нами задача выполнена в срок. С нашей стороны нет проблем в выполнении поручений”.

Об этом заявил представитель направленной в Турцию группы азербайджанских пожарных, заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС Рза Худиев.

Заместитель начальника отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева 30 июля 100 сотрудников МЧС были привлечены к тушению пожаров в Турции:

“Мы тушим пожары в лесах в районе Мармариса. Площадь пожара очень большая, отведенный нам участок составляет около 20 гектаров. Как вы можете наблюдать в настоящее время, уже нет очагов возгорания. Поставленная перед нами задача выполнена в срок. Погода очень жаркая. Здесь температура в тени достигает плюс 45 градусов. Поэтому в жаркую погоду бывает, что пожары вновь вспыхивают. С нашей стороны нет проблем в выполнении поручений”.

Рза Худиев также отметил, что некоторые руководители муниципалитетов и пожарные в Турции тоже помогают им:

“В настоящее время мы почти не используем пожарную технику. Используется ручной труд. По указанию господина президента, на поддержку к нам из Баку прибывает группа из 250 человек. Они уже в пути. Сегодня вечером они уже пройдут на территорию Турции из Грузии. Как только они прибудут, мы сможем значительно расширить площадь тушения” (цитата по АПА).