Азербайджанский пожарный — о сложностях тушения в Турции

1 августа, 16:26

Личный состав Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана уже три дня находится в братской Турции.

Они вместе с турецкими коллегами участвуют в тушении лесных пожаров в Турции, сообщает АПА.

Участвующий в тушении пожаров в Турции пожарный Рашад Гейдаров рассказал, что в их работе есть некоторые трудности, связанные с погодными условиями и горной местностью: «Трудности в основном связаны с жаркой и ветреной погодой. Очаги пожаров, которые мы тушим, могут снова воспламениться. Руководство предоставило нам необходимое оборудование. Мы также выражаем благодарность турецкому народу, который постоянно с нами. Они снабжают нас водой и едой. Мы и здесь показали наше единство. Мы всегда рядом с братской Турцией. Это наш долг. По поручению господина президента, по указанию нашего руководства мы приехали к нашим братьям. Наши трудности связаны только с погодой, но мы справляемся с ними».

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Наши пожарные продолжают борьбу с возгоранием в Турции: фото, видео

1 августа, 18:29

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа противопожарных сил МЧС страны отправилась в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения.

Прибывшая ранее в страну первая группа пожарных, разделенная на две группы, в настоящее время потушила пламя еще в одном селе района Мармарис (Мугла), сообщает МЧС Азербайджана.