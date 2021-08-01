Азербайджанский пожарный — о сложностях тушения в Турции

Личный состав Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана уже три дня находится в братской Турции.
Они вместе с турецкими коллегами участвуют в тушении лесных пожаров в Турции, сообщает АПА.
Участвующий в тушении пожаров в Турции пожарный Рашад Гейдаров рассказал, что в их работе есть некоторые трудности, связанные с погодными условиями и горной местностью: «Трудности в основном связаны с жаркой и ветреной погодой. Очаги пожаров, которые мы тушим, могут снова воспламениться. Руководство предоставило нам необходимое оборудование. Мы также выражаем благодарность турецкому народу, который постоянно с нами. Они снабжают нас водой и едой. Мы и здесь показали наше единство. Мы всегда рядом с братской Турцией. Это наш долг. По поручению господина президента, по указанию нашего руководства мы приехали к нашим братьям. Наши трудности связаны только с погодой, но мы справляемся с ними».