Азербайджанский пожарный — о сложностях тушения в Турции

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа противопожарных сил МЧС страны отправилась в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения.

Прибывшая ранее в страну первая группа пожарных, разделенная на две группы, в настоящее время потушила пламя еще в одном селе района Мармарис (Мугла), сообщает МЧС Азербайджана.



