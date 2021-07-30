Сотрудники МЧС Азербайджана вылетели в Турцию

30 июля, 19:00
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По поручению президента Азербайджана сотрудники противопожарных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям отправились в Турцию.

Сотрудники МЧС вылетели в Турцию на самолетах AZAL, уточняет АПА

500 человек личного состава Министерства, вертолеты и другое необходимое оборудование и принадлежности будут доставлены в братскую Турцию в кратчайшие сроки.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев сообщил журналистам, что в настоящее время в Турцию направляются 100 сотрудников Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана: «В Турции наблюдаются сильные пожары. Первый вице-президент Азербайджанской Республики выразила соболезнования родственникам погибших при пожарах в Турции».

Он отметил, что беда Турции — это наша беда: «Два вертолета, более 500 человек живой силы и более 50 единиц техники из Азербайджана находятся в состоянии готовности».

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Гафарова: Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией

30 июля, 20:12
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Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в пятницу направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу письмо с соболезнованиями в связи с жертвами среди населения в результате вспыхнувших в различных регионах Турции лесных пожаров.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего и от имени Милли Меджлиса Азербайджана пожелала упокоения душам погибших и исцеления раненым.

«Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией. Наши молитвы с вами», – говорится в письме.