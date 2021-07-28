Сократилось число иностранцев, посетивших Азербайджан

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе-июне 2021 года, составило 131,809 тыс. человек, что в 2,7 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов на пресс-конференции в среду.

По его словам, 42% прибывших в страну иностранцев составили граждане из РФ, 26,2% — Турции, 8,4% — Ирана, 4,6% — Грузии, 3,5% — Украины, 15,1% — граждане других стран.

Отметим, что по итогам 2020 года турпоток в Азербайджан составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя 2019 года. Спад турпотока был связан с ограничениями, действующими из-за COVID-19.