Шентоп отметил важную роль моральной поддержки Пакистана в победе Азербайджана над Арменией

Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп рассказал о роли дружественных и братских стран в справедливой борьбе Азербайджана в 44-дневной войне.

Спикер турецкого парламента сказал, что, наряду с Турцией, моральная поддержка Пакистана сыграла очень важную роль в победе. Его слова приводит «Репорт» со ссылкой на HaberGlobal TV.

В этой связи Шентоп назвал подписанную спикерами парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана 27 июля Бакинскую декларацию историческим достижением.

Он подчеркнул, что следующая встреча на уровне спикеров парламентов трех стран состоится в марте 2022 года в Исламабаде.