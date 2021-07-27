Шентоп отметил важную роль моральной поддержки Пакистана в победе Азербайджана над Арменией

27 июля, 23:17
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Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп рассказал о роли дружественных и братских стран в справедливой борьбе Азербайджана в 44-дневной войне.

Спикер турецкого парламента сказал, что, наряду с Турцией, моральная поддержка Пакистана сыграла очень важную роль в победе. Его слова приводит «Репорт» со ссылкой на HaberGlobal TV.

В этой связи Шентоп назвал подписанную спикерами парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана 27 июля Бакинскую декларацию историческим достижением.

Он подчеркнул, что следующая встреча на уровне спикеров парламентов трех стран состоится в марте 2022 года в Исламабаде.

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Гюндуз Мамедов уволился из украинской прокуратуры

27 июля, 23:32
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Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в Twitter сообщил, что написал заявление об отставке с должности и увольнении из органов прокуратуры.

«Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние шесть лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует… Служу украинскому народу», – добавил Мамедов.