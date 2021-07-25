25 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Республики Сербия Николой Селаковичем.

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович передал главе нашего государства приветствия президента Сербии Александра Вучича.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Сербии, просил передать и его приветствия Александру Вучичу.

На встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнута важность предстоящего в Баку заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия с точки зрения расширения взаимодействия.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Сербия взаимно поддерживают территориальную целостность друг друга. Состоялось обсуждение вопросов экономического сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что в работе по восстановлению и реконструкции, проводимой на наших освобожденных территориях, участвуют компании дружественных стран. В этом контексте была отмечена возможность участия в будущем в этой работе и сербских компаний.