22 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящимися в нашей стране членами Национальной ассамблеи Франции.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, министр Джейхун Байрамов поприветствовал гостей, отметив, что визит, наряду с получением полной информации о ситуации в регионе, может способствовать углублению двусторонних отношений.

Подробно проинформировав гостей о текущей ситуации в регионе, особенно на постконфликтном этапе, министр ответил на многочисленные вопросы членов Национальной ассамблеи.

Министр Джейхун Байрамов отметил текущее состояние азербайджано-французских отношений, ситуацию с выполнением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и шаги, предпринятые Азербайджаном в этой связи, реваншистские заявления официальных кругов Армении на фоне заявлений Азербайджана о готовности подписать мирный договор, а также позицию Азербайджана в связи пограничной напряженностью, с началом процесса делимитации и демаркации. Министр также проинформировал собеседников о процессе восстановления освобожденных территорий и иностранных компаниях, участвующих в этом процессе.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az