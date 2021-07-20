Генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин 20 июля позвонил генпрокурору Азербайджана Кямрану Алиеву и поздравил его и всех сотрудников азербайджанской прокуратуры с праздником Гурбан.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, выразив благодарность, Кямран Алиев поздравил своего турецкого коллегу и коллектив прокуратуры братской страны с праздником Гурбан — символом солидарности и братства. В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что под руководством глав двух государств азербайджано-турецкое братство и сотрудничество будут поступательно развиваться во всех сферах. Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между двумя странами во всех сферах, в том числе в правоохранительной, был проведен обмен мнениями по ряду вопросов.

Minval.az