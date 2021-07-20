«Надеюсь, что визиты высокого уровня из Азербайджана на Северный Кипр будут продолжены».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в Турецкой Республике Северного Кипра, отвечая на вопросы журналистов после праздничной молитвы по случаю Гурбан байрамы в мечети Хала Султан.

Отвечая на вопрос о возможности признания Азербайджаном Турецкой Республики Северного Кипра, Р.T.Эрдоган отметил, что в этом вопросе нет никаких сомнений: «Мы постоянно обсуждаем эту тему с моим братом Ильхамом Алиевым» (цитата по АПА).

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