18 июля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в расширенном составе.
Данную информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
18 июля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в расширенном составе.
Данную информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/07/18 17:35
Раздел: Азербайджан, Мир
Просмотров:
65
По словам главы государства, завершение проекта «Южного газового коридора» стало исторически важным событием
Скончался один человек
Ш.Мишель отметил, что ЕС выступает за долгосрочный и устойчивый мир в регионе
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана
«Конфликт завершен, сейчас время думать о мире», — добавил лидер Азербайджана
Президент также отметил роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоресурсов в Европу
Проходит совместная пресс-конференция президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Европейского совета Шарля Мишеля
Сегодня состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Европейского совета Шарля Мишеля. Президент Ильхам Алиев встретил Ш.Мишеля.
В Генеральной прокуратуре совместно с соответствующими органами проведено расследование по факту того, что пятилетний мальчик подвергся насилию