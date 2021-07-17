Среди пострадавших в результате стихийного бедствия в Западной Европе азербайджанцев нет.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, в связи с этим осуществляются регулярные контакты с нашими соотечественниками, проживающими в Германии, Бельгии и Нидерландах.

«Комитет через Координационные советы интересуется их положением. В настоящее время нет какой-либо информации о том, что кто-то из азербайджанцев пострадал в результате бедствия», – отметили в Госкомитете.

Minval.az