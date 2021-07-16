Миллиардер Фархад Ахмедов согласился выплатить бывшей жене Татьяне около 15% своего состояния. Это соглашение позволило уладить длившийся несколько лет бракоразводный процесс, который стал самым дорогим в истории Великобритании, отмечает «Медуза».

Ахмедов заплатит экс-жене около 150 миллионов фунтов стерлингов (примерно 207 миллионов долларов) — треть от суммы, которую в 2017 году присудил женщине суд в Лондоне и которую миллиардер отказался платить.

Из полученных денег Ахмедова должна оплатить юридические услуги фирмы Burford, представлявшей ее интересы — на это уйдет около половины полученных ей средств.

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