Президент Ильхам Алиев 16 июля подписал распоряжение о назначении Хазара Надир оглу Фархадова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Пакистане.

Другим распоряжением главы государства Али Фикрет оглу Ализаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Пакистане.

Глава государства также отозвал Гасана Мамедзаде с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.

Другим распоряжением главы государства Алимирзамин Гаввам оглу Аскеров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.

Minval.az