Обстрел армянскими вооруженными подразделениями в ночь на 15 июля позиций азербайджанской армии в окрестностях города Шуша – очередное грубейшее нарушение международного права официальным Ереваном.

Об этом сказал американский эксперт Питер Тейс.

По его словам, армянский режим игнорирует призыв комиссара Оливера Вархели к Армении от 9 июля начать экономические реформы и интеграцию региональной инфраструктуры.

«Нет никаких сомнений в том, что правительство Армении намерено посредством подобных провокаций разрушить инфраструктуру в Азербайджане и убить ни в чем не повинных мирных жителей.

Город Шуша – важнейший центр исламской культуры, колыбель культурной терпимости и религиозного диалога в период многовековых вооруженных конфликтов и безжалостных столкновений в других частях Европы», – сказал Питер Тейс, слова которого приводит «Тренд».

Эксперт добавил, что международное сообщество должно осудить действия Армении: «Игнорирование данного факта будет иметь серьезные последствия для стран, которые предоставляют Армении сомнительный иммунитет, тем самым обеспечивая ей исключительную безнаказанность, и это непростительная дипломатическая ошибка».

Minval.az