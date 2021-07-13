Сельчук Байрактар, создатель турецких беспилотников, посетил азербайджанского военнослужащего, который проходит курс лечения в Турции.
Подробности — в видео ниже:
Сельчук Байрактар, создатель турецких беспилотников, посетил азербайджанского военнослужащего, который проходит курс лечения в Турции.
Подробности — в видео ниже:
Дата: 2021/07/13 23:55
Раздел: Азербайджан, Мир
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