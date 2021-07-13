По инициативе координатора Молодежной сети азербайджанской диаспоры по Иордании Самиа Хамис влиятельные иорданские газеты «Найруз» и «Аль-Анбат» опубликовали статьи, посвященные загрязнению реки Охчучай.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, в статьях предоставлена подробная информация о том, что Армения и немецкие компании загрязняют токсичными отходами реку Охчучай, которая протекает через освобожденный Зангиланский район Азербайджана и впадает в реку Араз. Обращено внимание на продолжающийся до сих пор ужасный экологический террор. Отмечено, что азербайджанская сторона обратилась к международным организациям и Германии с призывом принять соответствующие меры для предотвращения этого экологического преступления.

Minval.az