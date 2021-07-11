Дома Азербайджана в Германии обратились к немецким государственным органам и общественности в связи с экологическими преступлениями армянских и немецких компаний на реке Охчучай, которая протекает по территории Азербайджана и впадает в реку Араз.

Как говорится в сообщении Госкомитета по делам диаспоры, в заявлении, в котором выражается протест головному офису немецкой компании Chronimet, «Партии зеленых», Greenpeace и другим международным экологическим организациям, подробно описана страшная экологическая катастрофа на этой реке.

Было отмечено, что молибденовый комбинат Армении, большая часть акций которого принадлежит немецкой компании Chronimet, сбрасывал и продолжает сбрасывать токсичные отходы прямо в реку Охчучай без очистки, не придерживаясь экологических норм. Тем самым предприятие нанесло беспрецедентный удар по окружающей среде Азербайджана.

В обращении содержится призыв к Chronimet, правительственным учреждениям и международным организациям не оставаться равнодушными к этому экологическому преступлению.

Minval.az