Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева прибыла в Баку.
Об этом дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева прибыла в Баку.
Об этом дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.
Дата: 2021/07/11 23:10
Раздел: Азербайджан, Мир
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