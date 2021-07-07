Индекс паспортов The Henley Passport Index опубликовал свой последний рейтинг. Азербайджан оказался на 80-м месте.
В рейтинге лидируют Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия. Замыкают список Сирия, Ирак и Афганистан.
Индекс паспортов The Henley Passport Index опубликовал свой последний рейтинг. Азербайджан оказался на 80-м месте.
В рейтинге лидируют Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия. Замыкают список Сирия, Ирак и Афганистан.
Дата: 2021/07/07 23:52
Раздел: Азербайджан, Мир
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