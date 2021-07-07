Генеральные прокуроры пяти прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России — подписали декларацию о сотрудничестве в сфере защиты Каспия. Документ был подписан на встрече генеральных прокуроров государств прикаспийского региона, которую провел в среду в Санкт-Петербурге генпрокурор России Игорь Краснов (генпрокурор Ирана принял участие в мероприятии по видеоконференции), отмечает «Тренд».

Краснов подчеркнул, что Каспийское море имеет огромное стратегическое значение для всех пяти государств и связывает территории наших стран в единую экологическую систему, поэтому совместная деятельность, которую предусматривает Декларация генеральных прокуроров государств прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря, окажет позитивное влияние.

Minval.az