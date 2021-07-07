«Победа во Второй карабахской войне еще раз выдвинула на первый план стратегическое значение Нахчывана».

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на встрече с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым. Информацию распространяет «Репорт».

Багчы расценил азербайджано-турецкие отношения как продолжение связей, заложенных в свое время общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и бывшим президентом Турецкой Республики Сулейманом Демирелем.

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