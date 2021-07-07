Граждане Азербайджана, независимо от возраста, могут посетить Турцию только с биометрическими удостоверениями личности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Было подчеркнуто, что путешествовать в Турцию с удостоверениями личности старого образца не разрешается и что этот закон распространяется и на граждан Турции.

Следует отметить, что, в отличие от удостоверений личности старого образца, биометрические удостоверения личности, выдаваемые детям до 15 лет, содержат их фотографию.

Minval.az