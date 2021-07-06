Организация «Репортеры без границ» продолжает занимать предвзятую позицию в отношении Азербайджана. Недостоверные утверждения о состоянии свободы слова и мысли, медиа в нашей стране, указание Азербайджана на самых низких местах в различных рейтингах, использование для обоснования этого примитивных форм и методов стало обычным явлением в отчетах, распространяемых этой организацией. Цель заключается в том, чтобы такими способами снизить имидж Азербайджана, запятнать его имидж на международной арене».

Об этом говорится в заявлении азербайджанских журналистов.

Подчеркивается, что в ходе 44-дневной Отечественной войны «Репортеры без границ» не выразили никакого отношения к обстрелам армянскими военнослужащими азербайджанских и иностранных журналистов, выполнявших свой служебный долг. Организация ограничилась тем, что выразила далекую от сути, общую реакцию на гибель азербайджанских журналистов – корреспондента Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррама Ибрагимова и оператора AZTV Сираджа Абышева в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре.

Азербайджанские журналисты еще раз призвали мировую общественность мобилизоваться против такого манипулятора общечеловеческих ценностей, как «Репортеры без границ», в кулуарах которой готовятся самые разные немыслимые формы и методы предвзятости.

Отмечено, что азербайджанские журналисты готовы сотрудничать, делиться правдой и проводить дискуссии, чтобы остановить несправедливость, допущенную «Репортерами без границ» в отношении нашей страны.

Заявление подписали председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашев, руководитель ОО Сеть журналистов Азербайджана Аяз Мирзоев, руководитель APA-Group Вюсаля Махиргызы, руководитель канала ATV Азер Халилов; руководитель канала ARB Радик Исмаилов, главный редактор «525-ci qəzet» Рашад Меджид, главный редактор газеты «Yeni Müsavat» Рауф Арифоглу, медиа-директор «Global Media Group» Гамид Гамидов и другие.

Minval.az