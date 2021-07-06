Ситуация вокруг загрязнения реки Охчучай промышленными отходами армянских горно-обогатительных предприятий, в том числе принадлежащих западным инвесторам, становится все более скандальной. Напомним: в Охчучай сбрасываются промышленные токсичные отходы Зангезурского медно-молибденового комбината, принадлежащего немецкой Cronimet mining. Неоднократные обращения официальных структур Азербайджана к властям ФРГ просто не дают результатов: в Берлине делают вид, что ничего заслуживающего внимания не происходит, призывать немецкие компании к порядку никто в Берлине не собирается.

По совести говоря, то, что уважаемые западные инвесторы в экологической сфере открыто практикуют двойные стандарты и работают где-нибудь в Африке совсем не по тем стандартам, что и в Европе — давно не новость. Не берёмся судить, каких экологических стандартов требует от немецких инвесторов Армения и требует ли вообще, но река Охчучай, как говорят специалисты, трансграничная. И в Берлине уже могут убедиться: в Баку не намерены терпеть экологический террор.

Здесь, конечно, можно напомнить: сброс токсичных отходов в трансграничные реки — это уже повод для судебных исков и других форм реагирования. Тем более что это не единственный грешок «Кронимет». Глава этой компании Гюнтер Пиларски открыто лоббирует антиазербайджанские проекты, оплачивая таким образом режим наибольшего благоприятствования в Армении. Много интересного можно узнать и о связях этой компании с депутатом бундестага Альбертом Вайбером — тем самым, который еще до войны посещал без разрешения властей Азербайджана оккупированный Карабах и отказывался за это извиняться. Чем спровоцировал нешуточный скандал во время визита в регион канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Есть серьёзные основания полагать, что на Зангезурском ММК перерабатывалось добытое в оккупированном Карабахе, а проще говоря, ворованное азербайджанское золото.

Но самое главное, сброс в Охчучай токсичных отходов происходит как раз в то время, когда двусторонние отношения Баку и Берлина отравляют и другие, куда более опасные токсичные отбросы. В СМИ ФРГ регулярно прокатываются антиазербайджанские кампании, причём чаще всего они бывают приурочены или к Евровидению, или к Евроиграм, или к другим событиям европейского и мирового масштаба. Вот и на сей раз кому-то в немецких СМИ ну до ужаса не нравится, что рядом со стадионом, где проходили матчи ЕВРО-2020, находится Парк военных трофеев, и там выставлены каски армянских солдат.

Что-то, без сомнения, явный результат активности «соросовских» кругов. Но не только. Нынешние «кульбиты» в политике официального Берлина происходят на показательном фоне. ФРГ терпит неудачу в реализации проекта «Северный поток-2», весьма спорного, и это еще мягко сказано, с точки зрения политической этики. В результате чего слишком многие в Берлинской верхушке, назовём вещи своими именами, никак не могут проглотить «пилюлю» в лице азербайджанских энергетических проектов — TAP, TANAP и «Южного газового коридора», тех самых, которые лишили «Газпром» статуса монополиста на газовом рынке Европы и в немалой степени развязали Западу руки для активного противостояния «Cеверному потоку». А уж о влиянии «Газпрома» на политическую элиту ФРГ можно многое рассказать. Экс-канцлер Герхард Шредер, получивший щедрую синекуру в «Газпроме» и «Роснефти» — не то пятно на мундире немецкой политики, от которого легко отмыться. Особенно на фоне «пикантных подробностей» биографии,..ну, скажем, госпожи Меркель, которую открыто подозревали в связях с КГБ СССР.

И как тогда понимать сброс токсичных отходов в реку Охчучай? Это просто желание инвесторов «сэкономить» на очистке? Соучастие Cronimet Mining в экотерроре против Азербайджана по заказу официального Еревана? Или это «берлинский ответ» на энергетические проекты и экспортную политику Азербайджана по принципу «проекты не сорвём, так хоть подгадим»? Гадать можно долго. Но нет сомнений, что в реке Охчучай гибнет не только рыба, но и остатки репутации немецкой политики.

Нурани, обозреватель

Minval.az