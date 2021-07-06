В знак протеста против экологического террора, совершенного против Охчучая, Координационный совет азербайджанцев Америки (ACCA) и Рада азербайджанцев Украины (РАУ) обратились в известную международную организацию Greenpeace.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, в заявлениях говорится, что Охчучай, протекающий по территории освобожденного от оккупации Зангиланского района Азербайджана и впадающий в Араз, загрязнен радиоактивными отходами армянскими и немецкими компаниями, поэтому экосистеме и биоресурсам нанесен серьезный ущерб, Армения признала эти факты. Подчеркнуто, что всё это создает также серьезную угрозу для здоровья людей.

ACCA и РАУ призвали организацию «Greepeace», играющую большую роль в защите окружающей среды, не закрывать глаза на происходящее, перейти к решительным действиям для предотвращения страшной катастрофы.

Заявления подписали руководитель Центра интеграции Азербайджан-Америка Самир Новрузов, руководитель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Ерделенли и другие.

Minval.az