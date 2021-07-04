В Культурном центре имени Лейлы Атакан в городе Коджаэли на северо-западе Турции состоялась акция солидарности с Азербайджаном.

С инициативой ее проведения выступило общество местного Центра культуры имени Гейдара Алиева.

Председатель Федерации турецко-азербайджанских обществ Турции Билал Дундар подчеркнул значимость освобождения исторических земель Азербайджана от армянской оккупации и привлек внимание к попыткам армян сфальсифицировать историю, в том числе исказить события последних лет существования Османской империи.

«Турция была и остается рядом с Азербайджаном. Армянской лжи противостоят архивные доказательства, изобличающие ложь Еревана и армянской диаспоры. Лишь на основе исторических реалий можно с уверенностью двигаться в будущее», — сказал Дундар, слова которого приводит «Анадолу».

Minval.az